Las autoridades atribuyen a un grupo de izquierdas el apagón del martes en Berlín

BERLÍN, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Berlín ha atribuido a un sabotaje perpetrado por un grupo radical de izquierdas el incendio que el martes dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la zona sureste de la capital. El incendio afectó a dos torres de alta tensión en el barrio berlinés de Johannisthal y dejó sin electricidad a unos 50.000 clientes. El operador de la red ha reconocido que se trata del apagón más largo registrado en la capital en al menos 25 años. Una página web vinculada a la izquierda radical, Indymedia, ha difundido una carta firmada por 'Algunos Anarquistas' y en la que estos se atribuyen el sabotaje. El grupo cita como objetivo el parque tecnológico Adlershof y hablan de "cortar el suministro al complejo militar-industrial". Según la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger, se trata de un mensaje auténtico, similar al que ya se difundió tras el incendio en febrero en una planta de Tesla. La declaración, añadió, es similar a la publicada tras el incendio provocado en febrero contra una planta de Tesla en las afueras de Berlín.