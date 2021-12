Las autoridades de Filipinas imputarán a una mujer que esquivó la cuarentena para ir a una fiesta

Las autoridades de Filipinas presentarán cargos contra una mujer contagiada de COVID-19 procedente de Estados Unidos que supuestamente esquivó la cuarentena para ir a una fiesta, donde infectó a otras personas.

La mujer, de nacionalidad filipina, llegó al país asiático procedente de Estados Unidos el 22 de diciembre y supuestamente dijo a sus amigos en una fiesta al día siguiente que pudo salir del hotel de Manila donde guardaba cuarentena porque tiene "buenos contactos".

Dio positivo después de someterse a una prueba diagnóstica el quinto día desde su llegada y, desde entonces, sí ha permanecido aislada. Al menos 15 de los contactos estrechos de la mujer han dado positivo por COVID-19 desde la fiesta, según ha detallado el secretario del Interior filipino, Eduard Ano.

"Cualquiera que tenga que ser juzgado, será juzgado", ha indicado, por su parte, el portavoz presidencial Karlo Nograles. "Las leyes están en vigor no para nada, sino para proteger a todo el mundo", ha agregado, antes de incidir en que cualquiera que viole las normativas vigentes se enfrentará a la ley. "Así que no lo intentéis, no desafíeis las leyes, por favor", ha señalado.

Bajo los protocolos actuales, los viajeros internacionales que lleguen a Filipinas tienen que guardar cuarentena al menos cinco días a su llegada y después someterse a una prueba diagnóstica de la COVID-19. Pueden dejar la cuarentena si obtienen un resultado negativo.

Las autoridades sanitarias filipinas han constatado un incremento de los contagios esta semana, atribuido a la movilidad más intensa y a la participación en reuniones sociales por las vacaciones de Navidad, además de a la expansión de la variante ómicron del SARS-CoV-2.

Este viernes, las autoridades han registrado cerca de 3.000 contagios y 133 fallecidos. Hasta este momento, más de 2,8 millones de filipinos han contraído la enfermedad y más de 51.000 han muerto.