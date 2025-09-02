Las autoridades de Gaza alertan de la "aceleración" de las "consecuencias catastróficas de la hambruna"

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este martes de la "aceleración" de las "consecuencias catastróficas de la hambruna" en el enclave, causada por la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y las enormes restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población palestina.

"Las catastróficas consecuencias de la hambruna en Gaza se están acelerando", ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha especificado que durante el mes de agosto se registraron 185 muertos por desnutrición y hambre, incluidos 83 --entre ellos 15 niños-- desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara la Franja como una zona de hambruna.

En este sentido, ha subrayado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas 24 horas se han confirmado trece fallecimientos por hambre y desnutrición, incluidos tres niños, lo que eleva a 361 el total de muertos por esta causa, entre ellos 130 niños.

Asimismo, ha resaltado que 43.000 niños menores de cinco años y más de 55.000 embarazadas y lactantes sufren desnutrición, mientras que el 67% de las embarazadas sufren anemia, "la cifra más alta en años", motivo por el que ha advertido de "la gravedad de los indicadores y la limitada respuesta de emergencia, en medio de la escasez de comida y suministros médicos".

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 63.500 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave.