Las autoridades de Gaza anuncian que la ofensiva de Israel ha matado ya a más de 70.000 personas

MADRID, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Salud de Gaza ha anunciado este domingo que la ofensiva iniciada por Israel contra el enclave palestino el 7 de octubre de 2023 ha matado a más de 70.000 personas y herido a casi 171.000.

La ofensiva, iniciada en respuesta al asalto de las milicias palestinas contra Israel, que dejó unos 1.200 muertos, ha causado la muerte concretamente a 70.103 personas y herido a 170.985.

En su balance de este domingo, el Ministerio de Salud, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, constata dos fallecidos más en las últimas 24 horas a consecuencia de los ataques israelíes más un fallecido más encontrado entre los escombros de ataques previos.

Los dos fallecidos son dos menores de edad que murieron el pasado sábado en un ataque israelí en las inmediaciones de la ciudad gazatí de Jan Yunis. El Ejército israelí reconoció el ataque pero esgrimió que los jóvenes habían atravesado la llamada "Línea Amarilla" que marca sus posiciones actuales en medio del precario alto el fuego alcanzado el 10 de octubre.

El Ministerio de Salud denuncia que, desde esa fecha, nuevas operaciones israelíes han causado la muerte de 356 personas y herido a otras 908 en el enclave.