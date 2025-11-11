Las autoridades de Gaza cifran en 6.000 los amputados, de los que una cuarta parte son niños

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este martes de que unas 6.000 personas sufren amputaciones debido a la violencia, de las que una cuarta parte son niños, por lo que han alertado de la "falta de instalaciones médicas" para programas de rehabilitación "a largo plazo".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que el 25% de los amputados son menores de edad, mientras que otro 12,7% son mujeres. "La falta de material hace que el sufrimiento de la población siga aumentando", ha apuntado.

"Estos datos reflejan el profundo sufrimiento de miles de heridos y de sus familiares, y muestra la necesidad urgente de poner en marcha procesos de rehabilitación y de apoyo psicosocial, especialmente para menores que sufren discapacidades desde edades muy tempranas", ha indicado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la comunidad e instituciones internacionales para "trabajar en cuestiones sanitarias y de rehabilitación e intensificar así los esfuerzos para expandir las intervenciones y cubrir las necesidades de los heridos para que reciban el tratamiento necesario".