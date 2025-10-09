Las autoridades de Gaza cifran en cerca de 67.200 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este jueves en cerca de 67.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, un balance publicado horas después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y el grupo islamista para poner en marcha la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 67.194 muertos y 169.890 heridos, antes de afirmar que en las últimas 24 horas han llegado once muertos y 49 heridos a los hospitales que continúan operativos en el enclave y alertar de que aún hay cadáveres "bajo los escombros" y "tirados en las calles", por lo que la cifra podría ser superior. Asimismo, ha subrayado que 2615 palestinos han muerto y 19.177 han resultado heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, al tiempo que ha manifestado que 13.598 palestinos han muerto y 57.849 han resultado heridos desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra Gaza. Trump ha desvelado en su cuenta en la red Truth Social que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de "un gran día para Israel" y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros".