Las autoridades de Gaza confirman la entrega de los restos de 15 palestinos por parte de Israel

MADRID, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han confirmado este sábado la entrega de los restos de 15 palestinos por parte de Israel tras la entrega del cuerpo de un último rehén israelí en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las partes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado que los cadáveres han sido entregados por Cruz Roja, lo que sitúa en 300 la cifra total de restos recibidos hasta el momento, de los cuales 89 han sido ya identificados, según un comunicado difundido a través de Facebook.

"Confirmamos que los equipos médicos continúan supervisando los cadáveres de acuerdo con procedimientos médicos y los protocolos aprobados para preparar la documentación y entregarlos a las familias", recoge el texto.

La entrega ha tenido lugar poco después de que Israel haya recibido los restos del rehén Lior Rudaeff, que fue secuestrado durante los ataques del 7 de octubre de 2023. El pacto establece que por cada rehén israelí devuelto, Israel devolverá los restos de quince palestinos.