Las autoridades de Gaza constatan un muerto y cinco heridos por ataques israelíes en las últimas 24 horas

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de una persona en los ataques israelíes de las últimas 24 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 241 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.

En su balance de este domingo, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado otros cinco heridos desde entonces. A este fallecido en los últimos ataques hay que sumar otros seis cadáveres hallados desde el sábado entre los escombros de ataques previos.

En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado un total de 69.176 muertos y 170.690 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

A los 241 muertos constatados desde el comienzo del alto el fuego, las autoridades de Gaza añaden otros 619 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 528 palestinos.