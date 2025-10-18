Las autoridades de Gaza denuncian 27 muertos en ataques israelíes desde el inicio del nuevo alto el fuego

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, han denunciado que 27 personas han muerto y 143 han resultado heridas desde la entrada en vigor el pasado 10 de octubre, según su último balance publicado este sábado.

El Ministerio de Salud del enclave palestino tiene constancia de seis muertos registrados durante las últimas 48 horas en ataques de Israel pero matiza que no ha incluido a otros once fallecidos a última hora de este pasado viernes porque sus restos han sido encontrados entre escombros, pero no están recuperados.

Se trata de una familia palestina que circulaba en el barrio de Zeitun, en el este de ciudad de Gaza, cuyo vehículo fue alcanzado por disparos del Ejército israelí, que ha confirmado el incidente antes de justificar que se estaba acercando peligrosamente a la "línea amarilla" que delimita su posición actual en la Franja.

La Defensa Civil de Gaza ha descrito lo ocurrido como una "masacre en violación de los términos actuales del alto el fuego".

Por lo demás, el Ministerio de Salud gazatí ha confirmado la recuperación, en las últimas 48 horas, de 23 cadáveres bajo los escombros de edificios destruidos por Israel, así como otros 21 heridos durante este periodo.

Desde el 11 de octubre, los servicios de rescate de Gaza han recuperado 404 cadáveres de entre los escombros de pasados bombardeos israelíes, y recibido de Israel un total de 135 fallecidos en manos del Ejército israelí, 15 de ellos en las últimas 24 horas.

Por último y en términos generales, las autoridades sanitarias constatan un total aproximado de 68.116 muertos y 170.200 heridos desde el comienzo de la guerra de Gaza, el 7 de octubre de 2023.