Las autoridades de Gaza denuncian 35 muertos por ataques de Israel en las primeras 24 horas de alto el fuego

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 35 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza durante las primeras 24 horas del alto el fuego que entró en vigor este pasado viernes poco antes del mediodía, según ha denunciado el Ministerio de Salud de Gaza en su nuevo balance de víctimas publicado este sábado.

El Ministerio estima que los hospitales gazatíes han recibido 151 muertos y 72 heridos en las últimas 24 horas. De los fallecidos, 116 han sido recuperados bajo los escombros de ataques pasados y 35 murieron desde ayer.

El balance general eleva los fallecidos desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre de 2023, a 67.682 muertos y 170.033 heridos. El repunte de víctimas respecto a los 67.200 del jueves se debe a que el Ministerio ha incorporado al balance a otros 320 muertos tras completar los protocolos de identificación.

Sobre la crisis de hambruna que atraviesa el enclave, el Ministerio de Salud ha confirmado ya 463 fallecidos, incluidos 157 niños, como consecuencia de la hambruna y la desnutrición.