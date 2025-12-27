Las autoridades de Gaza denuncian cuatro muertos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas

MADRID, 27 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha denunciado que los ataques israelíes de las últimas 48 horas han dejado cuatro fallecidos que se suman a un total de 414 muertos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre.

En su último balance de este sábado, el Ministerio constata que, desde el jueves, los hospitales del enclave han recibido los cuerpos sin vida de 29 personas, 25 de ellas recuperadas en bombardeos previos, las otras cuatro en nuevos bombardeos de Israel.

Los hospitales del enclave han recibido además a ocho heridos en los mismos ataques israelíes de las últimas 48 horas.

Hablando de totales, el Ministerio denuncia que los ataques israelíes han matado, desde el 10 de octubre, a 414 personas y herido a 1.142.

Desde ese día, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos sin vida de 679 personas.

En total, desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud tiene constancia de 71.266 muertos y 171.219 heridos.