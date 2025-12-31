Las autoridades de Gaza denuncian un fallecido en ataques israelíes durante las últimas 24 horas

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha denunciado que los ataques israelíes de las últimas 24 horas han dejado un nuevo fallecido que se suma a un total de 415 muertos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre. En su último balance de este miércoles, el Ministerio constata que los hospitales del enclave han recibido los cuerpos sin vida de otros dos palestinos extraídos de los escombros de bombardeos previos. Los hospitales del enclave han recibido además a diez heridos en los mismos ataques israelíes desde el miércoles. Hablando de totales, el Ministerio denuncia que los ataques israelíes han matado, desde el 10 de octubre, a 415 personas y herido a 1.152. Desde ese día, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos sin vida de 682 personas. En total, desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud tiene constancia de 71.269 muertos y 171.232 heridos. El Ministerio de Salud sigue además recibiendo fallecidos por el paso de la tormenta 'Byron', cuyo paso ha terminado de resquebrajar los cimientos de edificios que apenas se tenían en pie. En este sentido, el Ministerio informa de otros dos fallecidos más por el colapso de una de estas viviendas: un hombre y una niña de cuatro años, que elevan a 19 el número total de víctimas por estos derrumbes. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha lamentado por otro lado la muerte de un niño de siete años que se ahogó el 27 de diciembre durante las graves inundaciones en un campamento improvisado para desplazados internos en Sudaniyeh, al noroeste de la ciudad de Gaza. UNICEF avisa que las fuertes lluvias están agravando aún más la crisis al aumentar las necesidades de combustible para el bombeo de aguas residuales y el drenaje de aguas pluviales; por ejemplo, la laguna de Sheij Radwan ha subido de 1,8 a 2,2 metros y requiere 7.000 litros de combustible al día para evitar desbordamientos.