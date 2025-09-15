Las autoridades de Gaza dicen que pacientes y heridos por Israel están "atrapados en un triángulo del terror"

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este lunes que los pacientes y los heridos por la ofensiva de Israel se encuentran "atrapados en un triángulo del terror" formado por "hambre, bombardeos y falta de tratamiento médico".

"La actual situación de medicinas esenciales y bienes médicos ha superado los niveles de crisis y llega a niveles catastróficos", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado en su cuenta en Telegram en el que ha afirmado que "el personal médico de los hospitales no puede seguir trabajando con suministros escasos".

Así, ha recalcado que la cartera "exhala sus últimos suspiros en suministros urgentes y vitales" y ha manifestado que "muchos pacientes y heridos hacen frente a momentos críticos, con resultados impredecibles".

"Todas las partes implicadas deben ejercer su influencia humanitaria para garantizar la entrega y movimiento de suministros médicos a los hospitales", ha reseñado.

Además, ha resaltado que "la ocupación israelí obliga a los residentes de la gobernación de Gaza (norte) a un desplazamiento forzoso bajo bombardeos para que vayan a 'campos de concentración' superpoblados en Al Mauasi, donde carecen de las necesidades básicas para la vida, incluidos agua, comida y servicios sanitarios, y donde las enfermedades se propagan de forma peligrosa".

"Los desplazados a la fuerza son además sometidos a ataques directos y asesinatos dentro de los campamentos y cuando intentan abandonarlos, lo que supone una violación flagrante de todas las normas humanitarias e internacionales", ha apostillado el Ministerio de Sanidad gazatí.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha cerca de 64.900 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.