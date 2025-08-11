Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos 61.499 personas han muerto y más de 153.000 han resultado heridas en la Franja de Gaza, víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, como respuesta a los ataques perpetrados por milicianos palestinos sobre territorio israelí, según un balance actualizado este lunes por las autoridades gazatíes. El Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, ha confirmado la muerte de 69 personas en las últimas 24 horas, mientras que desde la ruptura del alto el fuego en el pasado mes de marzo, ya han muerto en la Franja casi 10.000 personas, sin que el conflicto muestre visos de mejora. De hecho, en las últimas horas un ataque israelí ha provocado la muerte de seis periodistas, mientras que en el terreno político el Gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó la semana pasada un plan para expandir las operaciones militares y hacerse con el control de la ciudad de Gaza.

Las organizaciones humanitarias han denunciado estos planes, al igual que el persistente bloqueo a la entrada de la ayuda. El Ministerio de Sanidad gazatí estima que 222 personas han muerto por hambre en la Franja, 101 de ellas menores de edad.