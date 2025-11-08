LA NACION

Las autoridades de Gaza elevan a más de 69.000 los muertos por la ofensiva de Israel

Las autoridades de Gaza elevan a más de 69.000 los muertos por la ofensiva de Israel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gaza; israel; Guerra en Medio Oriente; mundo; Khan Yunis; Nasser; Jan yunis
Las autoridades de Gaza elevan a más de 69.000 los muertos por la ofensiva de IsraelMENAHEM KAHANA - AFP

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este sábado a más de 69.000 los palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que la cifra total de muertos asciende ya a 69.169, mientras que la de heridos es de 170.685, si bien este número podría seguir aumentando debido a la imposibilidad de los equipos de emergencias de acceder a las víctimas sepultadas por los escombros.

Esta cifra incluye 522 fallecidos registrados desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás a principios de octubre, la mayoría de los cuales corresponden a la recuperación e identificaciones de cuerpos.

No obstante, durante las últimos tres días se han registrado una decena de muertos y seis heridos, tal y como indica el texto.

LA NACION
Más leídas
  1. Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
    1

    Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

  2. Autos de lujo, viajes y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
    2

    Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia

  3. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 8 de noviembre
    3

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre

  4. Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora
    4

    Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora

Cargando banners ...