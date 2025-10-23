Las autoridades de Gaza elevan a unos 450 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 450 los cadáveres recuperados en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes tras el acuerdo alcanzado hace cerca de dos semanas, incluidos trece durante las labores de búsqueda y rescate acometidas durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego se han recuperado 449 cadáveres, mientras que 89 palestinos han muerto y 317 han resultado heridos a manos de las fuerzas de Israel, lo que eleva los totales a causa de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 a 68.280 y 170.375, respectivamente.

Así, ha manifestado que durante el último día se han confirmado además un muerto y dos heridos por los ataques de las tropas israelíes, si bien ha hecho hincapié en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en zonas a las que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar en estos momentos".

Por otra parte, ha especificado que durante el último día se ha incluido al balance de fallecidos el nombre de otras 32 personas cuyos restos han logrado ser identificadas por las autoridades del enclave.