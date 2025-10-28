Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 475 los cadáveres recuperados de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes en línea con el acuerdo alcanzado hace cerca de dos semanas para la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre se han confirmado 94 muertos, 344 heridos y 474 cadáveres recuperados, antes de afirmar que en las últimas 24 horas se han localizado dos nuevos cuerpos.

Asimismo, ha resaltado que hasta la fecha se han documentado 68.531 muertos y 170.402 heridos a causa de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar".

Por último, ha manifestado que los expertos han logrado hasta ahora identificar 75 de los 195 cadáveres entregados por Israel --tres más respecto al día anterior-- tras mantenerlos retenidos a raíz de los ataques del 7-O --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes-- y la posterior ofensiva contra Gaza.