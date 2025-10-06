Las autoridades de Gaza instan al CICR a revocar "de inmediato su injusta decisión" de suspender actividades

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han instado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a revocar "de inmediato su injusta decisión" de suspender temporalmente sus actividades en la capital del enclave, en el marco de la "intensificación de las operaciones militares" de Israel.

"La decisión de la Cruz Roja de suspender su labor en Gaza es peligrosa, inhumana y contraviene el Derecho Internacional (...). Instamos al CICR a revocar de inmediato su injusta decisión y reanudar su misión humanitaria en la ciudad de Gaza", ha declarado la oficina de medios de Gaza a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Así, ha expresado su "profunda consternación y condena categórica" ante la mencionada decisión, que llega en un momento en el que cientos de miles de civiles en la ciudad "se ven sometidos a duras condiciones humanitarias sin precedentes debido a la guerra, las muertes, el asedio, el hambre y la destrucción causadas por la maquinaria bélica de la ocupación israelí".

"Esta decisión es catastrófica, peligrosa e irresponsable. Representa un doloroso retroceso en la función humanitaria y moral encomendada al CICR. No sirve al pueblo palestino, que sufre un genocidio a diario. Por el contrario, deja a civiles indefensos sin protección ni apoyo humanitario genuino, en una de las zonas más peligrosas y afectadas del planeta", ha criticado.

En este contexto, ha instado a la organización, a la que ha recordado que "su deber es trabajar en zonas de conflicto y no huir de ellas", a intensificar su presencia sobre el terreno, "especialmente ante la proximidad del invierno y la escasez de refugio, alimentos, agua y atención médica para cientos de miles de familias".

Para ello, les ha exigido que "fortalezcan la resiliencia de la población civil en Gaza, en lugar de abandonarla a su suerte, y que demuestre al mundo que sigue siendo una organización humanitaria neutral que opera conforme a sus principios declarados, sin estar sujeta a los dictados ni a las presiones políticas de la ocupación israelí".

"Recordamos que el CICR es una institución protegida por el Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra. Su retirada en este momento contradice la esencia de su mandato humanitario para el cual fue creado", ha concluido.