Las autoridades de Italia piden no compartir los vídeos del accidente del teleférico que dejó 14 muertos

La agencia garante de la protección de los datos personales de Italia ha pedido este jueves a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales no compartir los vídeos del accidente del teleférico que dejó 14 muertos, argumentando que esta circunstancia "solo puede exacerbar el dolor de los familiares de las víctimas".

Una cadena de televisión italiana ha distribuido en exclusiva un vídeo de una cámara de vigilancia que muestra los momentos previos al accidente. Estas imágenes, según las autoridades italianas, "no ayudan a reconstruir lo que pasó aquel día, eventos que ya han recibido una extensa cobertura mediática".

La autoridad ha hecho un "llamamiento particular" a quienes están publicando y compartiendo vídeos en redes sociales "para que el dolor no se convierta en una herramienta para lograr un 'me gusta' extra".

Las autoridades italianas detuvieron a tres personas por su presunta responsabilidad en el accidente, después de que confesaran que desactivaron a propósito el freno de emergencia por los problemas de mantenimiento que suponía el arreglo del sistema.

La Fiscalía les señala como presuntos responsables de homicidio múltiple y lesiones por la caída del teleférico, que conectaba las localidades de Stresa y Mottarone.

La pista del error humano era la principal hipótesis que barajaban los investigadores para explicar por qué la cabina cayó al vacío unos 20 metros. Los expertos habían detectado un posible problema con el sistema de frenos que los detenidos no solo han corroborado sino que habrían atribuido a una decisión empresarial. La investigación aún está en curso.

