Las autoridades de México se inacutan de 32.000 armas en el último año

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha informado de que en el último año han sido confiscadas 32.000 armas ilegales, con cada vez mayor peso de las armas cortas.

Ante esta situación, Ebrard ha propuesto a Estados Unidos 20 medidas para aumentar el decomiso de armas y reducir más su tráfico ilegal y hga explicado que se ha acordado la creación de un grupo de trabajo binacional con ese objetivo.

México espera también incrementar la colaboración fronteriza para limitar la producción y el tráfico de fentanilo y otras drogas químicas, temas abordados en la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos celebrado en Washigton el jueves del que ha informado Ebrard y recoge el diario 'La Jornada'.

Ebrard ha participado en la conferencia mañanera del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la que ha indicado que el Gobierno de México "ve con simpatía" las medidas anunciadas esta semana por el Gobierno de Joe Biden para ampliar a 65.000 el número de visas de trabajo para migrantes y 24.000 permisos humanitarios para migrantes venezolanos.

Ebrard y los integrantes del gabinete de seguridad se reunieron con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general del país, Merrick Garland, para revisar los avances del Entendimiento Bicentenario, acuerdo adoptado hace un año por las administraciones de Joe Biden y López Obrador.

El Entendimiento Bicentenario "está funcionando y nos está ayudando a reducir la violencia y los delitos más graves" en México y que esto se ha reflejado en la baja de 9,2 por ciento en el número de homicidios hasta septiembre, según Ebrard.

Además, México y Estados Unidos lanzarán próximamente una campaña "para que no se extienda el consumo de drogas, especialmente de fentanilo".

También se ha pactado que habrá inversiones para ampliar las capacidades de México en materia de investigación de desapariciones. Sobre este tema, las autoridades estadunidenses se sorprendieron al conocer que al inicio del sexenio había 104.000 personas desaparecidas en México.

Para "Blinken, que es un hombre muy sensible al asunto de los derechos humanos, fue algo increíble. ¿Cómo que 104.000?, me dijo", ha apuntado Ebrard. "No tenían claro la dimensión de las desapariciones durante el periodo, especialmente del expresidente Felipe Calderón, cuyo titular de la Secretaría de Seguridad (Genaro García Luna) está sujeto a proceso en Nueva York", ha añadido Ebrard.

Sobre los visados para venezolanos, Ebrard ha señalado que si bien se trata de una decisión de la Casa Blanca, va en el sentido de lo que el mandatario mexicano ha propuesto a su homólogo estadunidense en diversos encuentros remotos o personales que han sostenido.

"Hemos planteado a Estados Unidos que si hay una vía regular para migrar, en primer lugar le vamos a quitar a las personas todo el riesgo y todo lo que implican esos movimientos; y por otro privilegiar la vía regular, en lugar de favorecer las irregulares, que son muy riesgosas", ha indicado.

Europa Press