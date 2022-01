Las autoridades de Seguridad critican a Boric por no ampliar el estado de excepción en el sur de Chile

El coordinador nacional de Seguridad en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, ha valorado este lunes que la decisión del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, de no ampliar el estado de excepción en esta región "es no comprender lo que esta pasando".

"Nosotros lo que hemos conocido del gobierno del presidente electo es básicamente una alternativa que me parece que es no comprender lo que esta pasando en la Macrozona Sur", ha expresado Urquízar en relación al "diálogo" propuesto por el equipo de Boric como otra forma de enfocar la problemática de seguridad.

"No es un problema de diálogo cuando estamos hablando de cuatro asesinatos en una semana", ha subrayado Urquízar, quien ha apuntado directamente al narcotráfico, al terrorismo y el crimen organizado de todos estos problemas. "Con esas personas no se dialoga", ha zanjado en un diálogo para Radio Duna.

Las palabras del responsables de seguridad de la Macrozona Sur --que aglutina las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos--, se dan en el contexto de un último ataque sufrido por un carabinero cuando iba de civil y tres miembros de su familia en el pasado fin de semana.

Urquízar ha dicho que "no se puede descartar" que se haya tratado de un ataque selectivo, pues la víctima es "responsable" de la reducción de la violencia en la localidad de Tirúa. "Quién puede dispararle sin ninguna otra motivación, porque no les asaltaron, no les robaron, que matar a una familia", se ha preguntado.

"Con esas personas no se dialoga", ha insistido Urquízar, quien también ha pedido dejar de "criminalizar" al pueblo mapuche y abandonar el discurso de que este tipo de actos violentos se estarían produciendo porque las "legítimas demandas" políticas, económicas y sociales de este pueblo indígena.

"Eso no es así, el pueblo mapuche es un pueblo honesto, trabajador, pacífico que quiere lo mejor desde la perspectiva de su gente, pero otra cosa es el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y con eso no se dialoga", ha remarcado.

En ese sentido, ha advertido de que no ampliar el estado de excepción supondría la "instrumentalización" por parte de quienes hacen "abuso del terror" de "las legítimas demandas del pueblo mapuche" a través de los delitos del narcotráfico, el robo de madera y el trafico de armas.

No obstante, Urquízar ha señalado que el estado de excepción no es la única herramienta que puede tener el Estado para hacer frente a este tipo de situaciones, poniendo como ejemplo la necesidad de modernizar los sistemas de Inteligencia, una propuesta, ha dicho, presentada por el saliente gobierno de Sebastián Piñera, que ha lamentado esté "empantanada" en la comisión de defensa de la Cámara de Diputados a la espera de ser debatida y aprobada.

Hace una semana el gobierno electo anunció que no ampliaría el estado de excepción que rige en esta región desde mediados de octubre, y que se ha prolongado ya en hasta siete ocasiones por lo que estará vigente hasta el 9 de febrero, al considerar que "no es sostenible" y que no ha ofrecido los resultados deseados.

La zona sur del país, donde se concentra la población mapuche, el mayor grupo indígena del país, ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas.

En la última semana se han sumado cuatro fallecidos más en esta región entre los que se encuentran un agricultor y tres trabajadores forestales. Todos ellos habrían sido sorprendidos por asaltantes, que les atacaron por la espalda con armas de fuego.