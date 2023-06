Las autoridades de Senegal prohíben las manifestaciones convocadas para este fin de semana

El prefecto de Dakar (Senegal), Mor Talla Tine, ha anunciado la prohibición de las manifestaciones programas para este fin de semana por la plataforma de oposición F24, que reúne a un centenar de partidos, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos unidos contra el Gobierno senegalés.

"Todos los senegaleses están invitados, bandera de Senegal en mano, a la restauración del Estado de derecho y a decir no a la tercera candidatura ilegal (...). ¡Todos a las manifestaciones del 09 y 10 de junio para decirle no a la dictadura!", ha publicado F24 en su cuenta de Twitter, demostrando que no tiene intención de acatar la prohibición.

Las autoridades de Dakar han alegado que la prohibición tiene como objetivo prevenir "desórdenes públicos", ha informado el diario senegalés 'Le Soleil', en referencia a los disturbios ocurridos en manifestaciones anteriores, que se saldaron con más de 20 personas fallecidas, según datos de el partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF).

F24 ha convocado las protestas por la detención de más de 700 personas en las anteriores manifestaciones y para seguir reclamando al actual presidente del país, Macky Sall, que no se presente a las elecciones.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que Sall tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad, si bien el mandatario ha defendido que sería legal que se presentara a las urnas, extremo que aún no ha confirmado.

Europa Press