Las autoridades del Kurdistán iraquí derriban un dron lanzado contra una base con presencia de militares de EEUU

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han anunciado este lunes el derribo de un dron cerca del aeropuerto de la ciudad de Erbil, que contiene una base en la que hay desplegadas fuerzas de la coalición internacional contra Estado Islámico, encabezada por Estados Unidos. La Dirección General Antiterrorista, dependiente del Consejo de Seguridad de la Región del Kurdistán, ha indicado en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook que el aparato ha sido derribado en torno a las 2.20 horas (hora local). "No hay informaciones sobre víctimas", ha remachado, sin más detalles sobre el incidente. El suceso es el último de una serie de ataques con drones en zonas de la región semiautónoma del Kurdistán a raíz de la entrada en vigor el 24 de junio de un alto el fuego entre Israel e Irán, tras doce días de conflicto desatado por la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes contra el país centroasiático. Las autoridades kurdas han acusado a milicias proiraníes de estos ataques y han criticado al Gobierno central por no actuar ante estos hechos, apuntando directamente a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- de estar detrás de estos incidentes. En respuesta, el Gobierno central rechazó las acusaciones, que tildó de "inaceptables", mientras que las FMP han asegurado no estar detrás de estos lanzamientos y han acusado de ello a Estado Islámico, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos lanzamientos, que por ahora se han saldado sin víctimas mortales.