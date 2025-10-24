Las autoridades gazatíes afirman que la prórroga a la entrada de prensa busca "ocultar crímenes" de Israel

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han condenado este jueves "una continuación de los intentos de la ocupación por ocultar sus crímenes" tras la decisión del Tribunal Supremo de Israel de otorgar al Gobierno otros 30 días para decidir si permite o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza.

"Condenamos la continua prohibición de entrada a la prensa extranjera a la Franja de Gaza por parte de la ocupación, y rechazamos en particular la decisión del llamado Tribunal Supremo de Israel", ha declarado la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza a través de su canal en Telegram.

"Consideramos esta decisión una continuación de los intentos de la ocupación por ocultar y evadir sus crímenes, y una consolidación de la política de censura informativa que ha practicado desde el estallido de su guerra criminal contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha agregado.

La entidad ha denunciado que la medida tiene "el objetivo de suprimir la verdad y ocultar los crímenes cometidos contra todos los componentes de la vida", y que el impedimento a la entrada de la prensa extranjera en el enclave "por tercer año consecutivo constituye un delito contra la libertad de opinión y expresión y viola el derecho de la opinión pública internacional a la información".

"Constituye una prueba más de que esta entidad está lejos de la democracia", reza el comunicado, que afirma que Israel "teme a la verdad y busca eliminar a sus testigos entre los periodistas y ocultar su presencia en los medios de comunicación".

Asimismo, la Oficina ha apelado a la comunidad internacional y a "sus organizaciones dedicadas a la libertad de opinión y expresión y la protección de la prensa, que no han adoptado una postura efectiva y práctica ante este crimen continuo".

"Instamos a la Federación Internacional de Periodistas, a las organizaciones de Derechos Humanos y al relator especial de la ONU para la libertad de opinión y de expresión a que presionen a la ocupación y a quienes la apoyan, y a que adopten una postura práctica contra este humillante comportamiento de la ocupación, que viola sus normas y estatutos", ha exhortado.

El Tribunal Supremo de Israel ha dado al Gobierno otros 30 días para decidir si permite o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza, aludiendo a nuevas "circunstancias" tras el acuerdo de alto el fuego que "requieren un análisis exhaustivo".

Mientras, desde la organización han mostrado su "decepción" ante la decisión judicial y han instado al tribunal a "ceñirse" a los 30 días dados al Gobierno y "no aceptar más prórrogas" pasada esa fecha, acusando "tácticas de estancamiento".