Las autoridades indonesias hallan un cadáver durante la búsqueda de la familia española desaparecida

YAKARTA, 29 dic (Reuters) - Los equipos de rescate indonesios hallaron el lunes un cadáver durante la búsqueda del entrenador de fútbol español Fernando Martín y sus hijos, después de que su embarcación naufragara el viernes cerca de la costa de un popular lugar turístico, informó la agencia de rescate del país. Martín era entrenador del club español Valencia CF, que dijo que él y sus tres hijos murieron "en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales". La embarcación en la que viajaban Martín y su familia volcó el viernes tras sufrir un fallo en el motor durante un episodio de mal tiempo en el estrecho de la isla de Padar, cerca de la localidad turística de Labuan Bajo, según informaron las autoridades. El lugar está cerca del Parque Nacional de Komodo, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde viven los dragones de Komodo, una especie en peligro de extinción.

Fathur Rahman, jefe de una agencia local de búsqueda y rescate, dijo que habían recuperado el cadáver de una mujer "muy sospechosa de ser víctima" del accidente. Las autoridades están tratando de identificarla, añadió. La búsqueda de los cuerpos de Martín y sus hijos continúa a pesar de las fuertes corrientes y las grandes olas, dijo Fathur, añadiendo que continuará hasta el martes. La esposa y una hija de Martín, así como cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico, sobrevivieron al accidente. En el barco viajaban 11 personas.

Indonesia ha prohibido temporalmente que los barcos turísticos naveguen por las aguas de Labuan Bajo y las islas de Komodo, según informó el domingo el Ministerio de Turismo.

Por otra parte, una lancha rápida en la que viajaban 21 personas volcó en aguas cercanas a Papúa. Indonesia: 17 desaparecidos y un muerto, según informó el lunes un funcionario de la agencia local de búsqueda y rescate. Los barcos y transbordadores son un medio de transporte habitual en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, en el que los accidentes son causados por el mal tiempo y la laxitud de las normas de seguridad, que a menudo permiten que las embarcaciones vayan sobrecargadas. (Información de Stanley Widianto; edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)