Las autoridades libias comienzan la recuperación del patrimonio ilegal en el extranjero de Muamar Gadafi

Las autoridades de Libia han pedido permiso para citar los registros de ocho grandes bancos con objeto de recuperar el patrimonio ilegal del fallecido s谩trapa Muamar Gadafi, responsable del saqueo de miles de millones de d贸lares de las arcas p煤blicas del pa铆s durante su largo mandato.

La Oficina de Gesti贸n y Recuperaci贸n de Activos de Libia (LARMO) ha presentado este jueves una solicitud recogida por la agencia Bloomberg que apunta a estos bancos, entre ellos JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. como poseedores de informaci贸n sobre los activos robados por Gadafi, su familia y sus asociados.

Seg煤n LARMO, los acusados transfirieron dinero a trav茅s de Bank of America Corp., UBS Group AG, HSBC Holdings PLC, Credit Suisse Group AG, Bank of New York Mellon Corp., Deutsche Bank AG., y los mencionados Citigroup y JPMorgan.

En otro comunicado recogido por Bloomberg, el equipo legal de LARMO considera que este esfuerzo podr铆a convertirse en la recuperaci贸n de activos internacionales m谩s grande de la historia.

LARMO fue creada en 2017, con el apoyo de la ONU y la UE para recuperar activos libios robados durante la era Gadafi. La agencia dice que su objetivo es rastrear el dinero saqueado a trav茅s de acuerdos comerciales corruptos y malversaci贸n de fondos gubernamentales.

Muamar Gadafi fue ejecutado en 2011 durante la era de protestas regionales conocida como la Primavera 脕rabe tras 42 a帽os de dominio absoluto sobre el pa铆s. Su muerte aboc贸 a Libia a una d茅cada de caos a ra铆z del enfrentamiento entre dos administraciones paralelas que recientemente han resuelto su conflicto con la declaraci贸n de un gobierno de transici贸n y un dif铆cil recorrido electoral que, en principio, deber铆a culminar en 15 d铆as con la celebraci贸n de comicios presidenciales.

Sin embargo, el Alto Consejo de Estado de Libia, con sede en la capital, Tr铆poli, ha propuesto aplazar a febrero estas elecciones, previstas para el 24 de diciembre, con el objetivo de que se celebren junto a las parlamentarias.

El organismo ha resaltado que las presidenciales deben estar fundamentadas en un sistema de listas que incluya a un presidente, dos vicepresidentes y un primer ministro, al tiempo que ha reclamado al Gobierno y a la comisi贸n electoral que revise el registro de votantes, seg煤n ha informado el diario 'The Libya Observer'.

Asimismo, el vicepresidente segundo del Alto Consejo de Estado, Omar Bush谩, ha argumentado que este aplazamiento estar铆a justificado debido a los problemas a los que hace frente la comisi贸n electoral y la controversia que rodea a varios de los candidatos a la Presidencia, entre ellos Saif al Islam, hijo precisamente de Gadafi, y el general Jalifa Haftar, sospechoso de cr铆menes de guerra.

Los tribunales libios han aceptado las apelaciones de Saif al Islam y Haftar --alineado con las autoridades asentadas en el este del pa铆s-- tras la exclusi贸n de sus candidaturas, motivo por el que vuelven a estar en la carrera a la Presidencia libia.