Las autoridades palestinas denuncian una "brutal" paliza contra el encarcelado líder palestino Maruán Barghuti

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, vinculada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado este miércoles que el histórico líder palestino Maruán Barghuti fue "brutalmente" agredido por guardias de seguridad israelíes hasta perder el conocimiento durante su traslado a otra prisión.

La agresión física a Barghuti, que le dejó con cuatro costillas rotas, se produjo mientras era trasladado desde la prisión de Rimon a la de Megiddo a mediados de septiembre, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a la milicia palestina.

Al Fatá, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha "responsabilizado plenamente" a Israel de lo que ocurra con el líder palestino y ha recalcado en un comunicado publicado en sus redes sociales que este "bárbaro ataque no quebrantará su voluntad", mientras que esto representa una violación de las leyes internacionales.

Esto se produce después de que ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, visitara a Barghuti en su celda y le amenazara. "Quien se meta con la nación de Israel, quien asesine a nuestros hijos y nuestras mujeres, será borrado de la faz de la tierra", aseguró el político ultranacionalista.

Las autoridades israelíes publicaron el pasado viernes la lista con los nombres de los 250 presos palestinos que han sido excarcelados --entre ellos no se encuentra Barghuti-- a cambio de la liberación de los rehenes restantes que permanecen en Gaza, tanto vivos como muertos, en virtud del acuerdo formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Barghuti, encarcelado desde 2002 tras ser condenado por un tribunal israelí por su implicación en cinco asesinatos durante la Segunda Intifada, es una figura venerada por los palestinos, quienes le consideran como uno de los pocos líderes verdaderamente capacitados para unificar a todas las facciones.