Las autoridades penitenciarias de Reino Unido registran la petición de Assange de casarse

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha registrado su petici贸n para contraer matrimonio con su novia, Stella Moris, en la c谩rcel de Belmarsh, donde permanece recluido mientras se dirime su posible extradici贸n a Estados Unidos.

"Por supuesto, las circunstancias no son ideales, pero me alivia que haya prevalecido la raz贸n y espero que no haya m谩s interferencias en nuestro matrimonio" ha explicado Moris.

"En Reino Unido, todas las personas mayores de edad, independientemente de qui茅nes sean o de d贸nde procedan, tienen el derecho humano b谩sico de casarse con quien deseen", ha agregado.

"Espero que esta situaci贸n injusta llegue r谩pidamente a su fin para que podamos disfrutar del matrimonio fuera de los muros de Belmarsh cuando sea liberado" ha sentenciado Moris.

Assange y Moris mantienen una relaci贸n sentimental desde 2015, seg煤n cont贸 la mujer en una entrevista. Por aquel entonces, el fundador de Wikileaks estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde concibieron a los dos hijos que tienen en com煤n, coment贸 Moris en su momento.

El fundador de Wikileaks recibi贸 una visita de su prometida en la prisi贸n de Belmarsh, en el sureste de Londres, el pasado mi茅rcoles. Assange, de 50 a帽os, est谩 en prisi贸n mientras Estados Unidos contin煤a con las gestiones legales para extraditarlo y se enfrenta a los cargos de filtraci贸n de secretos gubernamentales. Inicialmente este posible traslado qued贸 anulado por su delicada salud mental.

Assange se enfrenta a cargos de espionaje en el pa铆s norteamericano por la publicaci贸n de miles de documentos secretos relativos a las guerras de Afganist谩n e Irak.