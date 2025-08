Las autoridades penitenciarias trasladan a Ghislaine Maxwell a una prisión de baja seguridad en Texas

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - Las autoridades penitenciarias estadounidenses han trasladado este viernes a Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein y quien está condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia que lideraba el multimillonario, a una prisión federal de baja seguridad solo de mujeres en el estado de Texas. Maxwell se encontraba recluida en un centro penitenciario mixto de baja seguridad en Tallahassee, en el estado de Florida. En la cárcel de la ciudad de Bryan a la que ha sido trasladada solo cumplen condena reclusos por delitos no violentos, según ha recogido la cadena NBC News. Esto se produce después de que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, se haya reunido hace poco con Maxwell y con su abogado, David Oscar Markus, en el marco de los esfuerzos de la Administración Trump por recabar información sobre el caso tras las críticas por dar carpetazo a la investigación. La defensa de Maxwell había pedido anteriormente inmunidad como condición para testificar ante una comisión del Congreso de Estados Unidos en medio de sus intentos por revocar la condena de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración. En las últimas semanas, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha recibido numerosas críticas por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') por falta de transparencia después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe una "lista de clientes" --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario y en la red de tráfico de menores. El propio Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. El portavoz del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que el magnate está "asustado" por los documentos existentes alrededor del caso. Recientemente la Casa Blanca dejó fuera al diario 'The Wall Street Journal' de un viaje presidencial a los campos de golf que tiene Trump en Escocia después de que mencionara en un artículo una serie de cartas subidas de tono que remitió el magnate republicano a Epstein por su 50 cumpleaños, en 2003. El exasesor de Trump Elon Musk acusó al mandatario de aparecer en los documentos sobre el caso del traficante de menores, poco después de abandonar el Departamento de Eficiencia Energética (Doge, por sus siglas en inglés) a principios de junio, si bien posteriormente se retractó y borró el mensaje incriminatorio. Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. El multimillonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra —el hijo de Isabel II—, Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.