Las autoridades prorrusas conforman un nuevo gobierno en la región de Jersón, en el sur de Ucrania

Las autoridades prorrusas en Ucrania han anunciado la conformaci贸n de un nuevo gobierno en la regi贸n de Jers贸n, ubicada en el sur del pa铆s, formada por residentes locales y especialistas y profesionales de Rusia.

"Habiendo estudiado la experiencia de construir estructuras de poder en las regiones de la Federaci贸n Rusa, decid铆 formar el gobierno de la regi贸n de Jers贸n y seleccionar al mejor personal de all铆", ha informado la Administraci贸n prorrusa de Jers贸n en su canal de Telegram.

As铆 pues, seg煤n detalla el l铆der de la Administraci贸n, Vladimir Saldo, el pr贸ximo jefe del Gobierno de Jers贸n ser谩 Sergei Eliseev, un militar ucraniano que desert贸 en favor de Rusia en 2014 tras el inicio de la guerra del Donb谩s y la adhesi贸n de Crimea por parte de Mosc煤.

Saldo ha anunciado alg煤n otro nombre que pasar谩 a formar parte del Ejecutivo y ha incidido en que no se trata de "cambios" ni "rotaci贸n" de personal, sino que se est谩 apostando por la confecci贸n de un Gobierno "diferente", seg煤n recoge Interfax.

"Se est谩 formando una autoridad fundamentalmente diferente: el primer gobierno de una regi贸n de Jers贸n independiente, no ucraniana. Esto no es temporal, ni militar, no una especie de administraci贸n intermedia, sino una autoridad en toda regla", ha apuntado Saldo.

La regi贸n de Jers贸n, lim铆trofe con la pen铆nsula de Crimea --administrada 'de facto' por Rusia-- ha sido tomada por completo por las tropas rusas en el marco de la guerra iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.