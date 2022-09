Las autoridades prorrusas de Jersón paralizan el proceso de referéndum por razones de seguridad

Las autoridades prorrusas de la región de Jersón, en el sur de Ucrania y limítrofe con la península de Crimea, han anunciado este lunes el cese temporal del proceso de adhesión a Rusia argumentando motivos de seguridad.

"Nos preparamos para la votación, queríamos tener un referéndum en un futuro cercano, pero debido a todos los eventos que han sucedido ahora, creo que por ahora haremos una pausa", ha reconocido el subjefe de la Administración militar civil de Jersón, Kirill Stremousov.

Según ha detallado Stremousov, este paso será "práctico" pues en las últimas fechas las autoridades no estaban avanzando en los preparativos para el referéndum de adhesión y todavía tienen como principal misión "alimentar y dar seguridad a la población".

Por otro lado, el representante prorruso ha respondido a la vice primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, quien recientemente ha anunciado castigos de hasta doce años de prisión con confiscación de bienes a los residentes de los territorios tomados por Rusia por participar en los referéndum de adhesión.

"Me gustaría decirle a Irina Vereshchuk, aprovechando esta oportunidad: Irina Vereshchuk, no tienes nada que ver con la región de Kherson. Este es un territorio liberado, y todo lo que haces allí, las amenazas, son solo un grito sin sentido", ha dicho Stremousov, quien ha aseverado "no tener miedo".

En la actualidad, la región de Jersón está fuera del dominio de Ucrania, y desde Moscú se intenta trasladar la idea de que el territorio ha recobrado la normalidad y la vida pacífica, a medida que se avanza hacia la celebración de un referéndum de adhesión a Rusia.