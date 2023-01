Las autoridades ucranianas de Crimea abogan por evitar una "caza de brujas" tras desocupar la península

La representante permanente de Ucrania en Crimea, Tamila Tasheva, ha apuntado que, cuando Kiev recupere el control sobre la península, se debería evitar una "caza de brujas" y juzgar solo a aquellos que facilitaron y cooperaron con la ocupación rusa.

"Después de la desocupación, sería un error organizar una caza de brujas y castigar a las personas simplemente por sobrevivir a la ocupación", ha manifestado Tasheva, según recoge la agencia de noticias ucraniana UNIAN.

Para Tasheva, tanto los empresarios como empleados públicos y de la administración prorrusa deberían quedarse fuera de los hipotéticos juicios y no deberían asumir ningún tipo de responsabilidad penal pues, dice, solo trataban de sobrevivir.

"Si un residente de la península ocupada no contribuyó a la ocupación, no se involucró en propaganda y no apoyó la guerra y cosas por el estilo, no debería asumir responsabilidad penal por cooperar con las administraciones de ocupación", ha añadido.

Según ha confesado la representante ucraniana en Crimea, uno de los objetivos prioritarios de Kiev es evitar que la población de la península tenga miedo por el regreso de las autoridades de Ucrania ante posibles represalias.

"Solo queremos liberar a nuestro pueblo y nuestros territorios, y acabar con el terror que Rusia llevó allí", ha reconocido Tasheva, recordando así la ocupación rusa de Crimea durante los primeros meses de 2014.

