Las autoridades vinculan un apagón en berlín a un ataque de activistas de extrema izquierda

FRÁNCFORT, 4 ene (Reuters) - Un incendio en el suroeste de Berlín que ⁠ha dejado sin ⁠electricidad a decenas de miles de personas en la capital alemana probablemente se debió a ⁠un ataque ‌extremista ​de extrema izquierda, dijeron las autoridades el domingo.

La compañía ​eléctrica Stromnetz Berlin dijo el sábado que el presunto ‌incendio provocado podría dejar sin ‌electricidad a 45.000 hogares ​hasta el 8 de enero.

El domingo, la empresa informó de que los esfuerzos por restablecer el suministro seguían en marcha, y que unos 35.000 hogares y 1.900 comercios seguían afectados.

Tras el ataque, medios de comunicación locales publicaron una carta —supuestamente ⁠enviada por una organización activista de extrema izquierda llamada Grupo Volcán— ​que reivindicaba la autoría del incidente, afirmando que sus acciones iban dirigidas contra la industria energética que usa combustibles fósiles.

"La carta reivindicando la responsabilidad ha sido clasificada como auténtica por las autoridades de seguridad", dijo Iris Spranger, ⁠ministra de Interior de Berlín, en una publicación en x.

"Condeno ​este ataque inhumano contra los berlineses y los visitantes de la ciudad en los términos más enérgicos posibles. La investigación ‍está en curso."

En septiembre, un presunto incendio provocado en dos torres de alta tensión dejó sin electricidad a unos 50.000 hogares berlineses, en un incidente que, según medios nacionales, guardaba similitudes ​con el sonado ataque del Grupo Volcán contra el suministro eléctrico de la gigafábrica de Tesla en Gruenheide

