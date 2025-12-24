Las balizas V16 homologadas, obligatorias desde el 1 de enero, deben ser geolocalizables y certificadas por IDIADA o LCOE.

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deberán estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.