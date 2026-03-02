Las bebidas alcohólicas encabezan la lista de artículos más robados en Europa, según STC
2 mar (Reuters) - Las bebidas alcohólicas son los productos más robados en los supermercados europeos, encabezando las listas de robos en varios países, según un estudio realizado por la empresa española de análisis de seguridad STC en colaboración con socios de 15 países europeos.
* La mayoría de los robos se cometieron con fines de reventa y los ladrones se centraron en productos de alto valor, de marca y gourmet.
* Los productos básicos, como la harina y la pasta se robaron con poca frecuencia, lo que sugiere que los robos motivados por el hambre eran prácticamente inexistentes.
* El alcohol se situó entre los cinco productos más robados en casi todos los países encuestados y fue lo más robado en Italia, Alemania, España, Irlanda y Bélgica.
* Los productos de salud y belleza ocuparon el segundo lugar en la clasificación general, seguidos de la carne, el chocolate y el café.
* Los patrones de robo reflejaban las preferencias de los consumidores locales: el jamón ibérico y el aceite de oliva eran los productos más robados en España, la cerveza en Bélgica y Finlandia, los productos de panadería y pastelería en Alemania, el chocolate y los dulces en Reino Unido y el café en Francia y Países Bajos, donde la carne también se encontraba entre los tres productos más robados.
* Las cajas de autopago se identificaron como el área más vulnerable para los minoristas y las empresas invirtieron en cajas de seguridad y collares para botellas para frenar las pérdidas.
* El estudio abarcó Albania, Andorra, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Kosovo, Luxemburgo, Portugal, España, Países Bajos y Reino Unido, lo que representa una población combinada de 387 millones de personas.
(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)