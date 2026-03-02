Las bebidas alcohólicas encabezan la lista de artículos más robados en Europa, según STC

2 mar (Reuters) - Las bebidas alcohólicas son los productos más robados en los supermercados europeos, ‌encabezando las listas de ‌robos ⁠en varios países, según un estudio realizado por la empresa española de análisis de seguridad STC en colaboración ​con socios ⁠de ⁠15 países europeos.

* La mayoría de los robos se ​cometieron con fines de reventa y los ladrones se centraron ‌en productos de alto valor, de ​marca y gourmet.

* Los productos ​básicos, como la harina y la pasta se robaron con poca frecuencia, lo que sugiere que los robos motivados por el hambre eran prácticamente inexistentes.

* El alcohol se situó entre los cinco productos más robados en ​casi todos los países encuestados y fue lo más robado en Italia, Alemania, España, ⁠Irlanda y Bélgica.

* Los productos de salud y belleza ocuparon el segundo ‌lugar en la clasificación general, seguidos de la carne, el chocolate y el café.

* Los patrones de robo reflejaban las preferencias de los consumidores locales: el jamón ibérico y el aceite de oliva eran los productos más robados en España, la cerveza en Bélgica y Finlandia, los ‌productos de panadería y pastelería en Alemania, el chocolate y los dulces ⁠en Reino Unido y el café en Francia y ‌Países Bajos, donde la carne también se encontraba entre ⁠los tres productos más robados.

* Las cajas ⁠de autopago se identificaron como el área más vulnerable para los minoristas y las empresas invirtieron en cajas de seguridad y collares para botellas para frenar las pérdidas.

* El estudio abarcó Albania, Andorra, ‌Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, ​Italia, Kosovo, Luxemburgo, Portugal, España, Países Bajos y Reino Unido, lo que representa una población combinada de 387 millones de personas.

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición ‌de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)