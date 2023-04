Las bebidas Oleato™ llegan a tiendas Starbucks seleccionadas de Japón el 20 de abril

Tokio--(business wire)--abr. 20, 2023--

Starbucks anuncia hoy el lanzamiento de una innovadora línea de bebidas con café llamada «Oleato™», una innovadora alquimia del mejor café arabica de Starbucks® infusionado con aceite de oliva virgen extra Partanna®, el jueves 20 de abril de 2023 en más de 60 tiendas selectas de todo Japón, incluida Starbucks Reserve ® Roastery Tokyo.

Howard Schultz, chairman emeritus and board member, Starbucks Coffee Company, joins Takafumi Minaguchi, ceo, Starbucks Japan, at the Oleato™ announcement in Tokyo (Photo: Business Wire)

Después de su debut en febrero en Italia, las bebidas Oleato™, y de su lanzamiento en marzo en los Starbucks Reserve® Roasteries de Chicago, Seattle y Nueva York, así como en tiendas selectas de Estados Unidos, Japón se convertirá en el tercer mercado mundial en el que Starbucks lance su línea de bebidas, país en el que Starbucks emprendió su andadura como marca global fuera de Norteamérica hace más de 26 años.

Al igual que el icónico Starbucks latte, el origen de las bebidas Oleato™ comenzó en Italia. Cuando Howard Schultz, presidente emérito y miembro del Consejo de Administración de Starbucks Coffee Company, viajó a Italia en el verano de 2022, se encontró con una tradición familiar de varias generaciones que consistía en disfrutar cada día de una cucharada de aceite de oliva virgen extra como ritual estimulante. Hoy, el fundador se une a socios (empleados) y clientes en Tokio para la presentación en Japón de este nuevo ritual de transformación del café.

«Desde que lo lanzamos por primera vez en Milán y ahora en mercados selectos de Estados Unidos, el orgullo de los socios y el entusiasmo de los clientes por Oleato™ han superado con creces nuestras expectativas. Esta semana en Tokio, en la que presentamos esta nueva innovación en el mundo del café en Japón, me recuerda la importancia perdurable y global de la comunidad, la conexión y la pasión tanto por el café como por lo artesanal», declaró Schultz. «Estamos encantados de presentar al mercado japonés la próxima revolución del café, que reúne una alquimia de los mejores ingredientes de la naturaleza: los granos de café arábica de Starbucks y el aceite de oliva virgen extra prensado en frío Partanna. Oleato™ nos ha despertado nuevas y frescas posibilidades para Starbucks».

«Nos alegra llevar la última innovación en bebidas de Starbucks a los clientes de Japón», comentó Takafumi Minaguchi, director ejecutivo de Starbucks Japan. «Nuestros clientes están ansiosos por explorar nuevas formas de disfrutar de su Experiencia Starbucks. Estamos convencidos de que esta innovación transformadora de dos ingredientes inesperados superará sus expectativas y realzará sus tazas con un nuevo y extraordinario sabor».

El café se une al aceite de oliva

Las bebidas Oleato™ son una línea de bebidas de café innovadoras que reúnen lo inesperado: café arabica de Starbucks deliciosamente infusionado con una cucharada de aceite de oliva virgen extra prensado en frío Partanna. La armonía conseguida gracias a esta inesperada combinación da como resultado un café aterciopelado, delicadamente dulce y exuberante que realza cada taza con un sabor y una textura nuevos y extraordinarios. Al utilizar únicamente aceite de oliva virgen extra cuidadosamente seleccionado y mezclado para maridar a la perfección con el café Starbucks, las bebidas Oleato™ proporcionan un nuevo y único ritual del café.

Con sus sabores distintivos a nuez y ligeramente dulces y la rica suavidad de un caramelo untuoso, los aceites de oliva Partanna son complementos naturales del café Starbucks. Tanto si se disfruta caliente como frío, la sorprendente experiencia textural y lujosa es inigualable.

Taku Shimizu, director de grupo de Desarrollo de Bebidas y responsable de la introducción de las bebidas Oleato™ en Japón, declaró: «Estoy encantado con el lanzamiento del producto Oleato™ en Japón, que reúne una alquimia de los mejores ingredientes de la naturaleza: el café y el aceite de oliva. Hemos puesto en práctica nuestra creatividad para encontrar la manera de introducir las bebidas Oleato™ en Japón manteniendo la experiencia sorprendente y acogedora de su inspiración italiana. Con estos sabores y texturas únicos, estoy seguro de que esta experiencia deliciosa de las bebidas Oleato™, posible gracias a la innovación de Starbucks, se convertirá en un nuevo ritual del café de nuestros clientes».

Bebidas Oleato™ que estarán disponibles en tiendas selectas de Japón a partir del 20 de abril:

Bebidas Oleato™ disponibles en el Starbucks Reserve® Roastery Tokyo y en tiendas Starbucks Reserve® selectas

Bebidas Oleato™ disponibles en tiendas selectas de Japón

Desde la apertura de su primera tienda en Ginza en 1996, Starbucks ha abierto más de 1800 tiendas en Japón, regentadas por más de 51 000 socios que llevan con orgullo el delantal verde. Starbucks ofrece una Experiencia Starbucks prémium a los clientes de todo Japón, con bebidas relevantes a nivel local como las versiones de té y matcha, así como innovaciones como las bebidas mezcladas Frappuccino ® de temporada. En 2019, Starbucks abrió el Starbucks Reserve ® Roastery Tokyo, un tributo inmersivo a la calidad del café prémium, la innovación y la conexión humana, donde una nueva y extraordinaria experiencia de café cobra vida para los clientes día tras día.

Acerca de Starbucks

Desde 1971, Starbucks Coffee Company se ha comprometido a obtener y tostar de forma ética el café arábica de alta calidad. En la actualidad, cuenta con más de 36 000 tiendas en todo el mundo y es el principal tostador y minorista de cafés especiales del mundo. Gracias a nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia y a nuestros principios fundamentales, damos vida a la Experiencia Starbucks única para cada cliente a través de cada taza. Para compartir la experiencia, visítenos en nuestras tiendas o en línea en stories.starbucks.com o www.starbucks.com.

