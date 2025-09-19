Las bolsas asiáticas apuntan a ganancias semanales mientras el Nikkei retrocede

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 19 sep (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se encaminaban el viernes hacia ganancias semanales ante la esperanza de nuevos recortes de tipos en todo el mundo, mientras que el Nikkei retrocedía desde máximos históricos después de que el Banco de Japón señalara una nueva reducción de sus políticas de estímulo masivo.

El Banco de Japón mantuvo el viernes los tipos de interés a corto plazo en el 0,5%, como se esperaba, pero dos de sus miembros votaron a favor de una subida. También decidió empezar a vender sus enormes carteras de fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos de inversión inmobiliaria (REIT).

El dólar perdía un 0,4% hasta 147,48 yenes tras la decisión. El índice japonés Nikkei, que alcanzó un máximo histórico en las primeras operaciones, revirtió sus ganancias y caía un 0,4%, reduciendo sus ganancias semanales a tan solo un 0,8%.

La atención se centra ahora en la conferencia de prensa del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, prevista para las 0630 GMT.

Los datos mostraron que la inflación subyacente de Japón se situó en el 2,7% en el año hasta agosto, marcando el ritmo más lento en nueve meses, aunque todavía por encima del objetivo del 2% del banco central.

Esta semana, los bancos centrales de Estados Unidos, Canadá y Noruega recortaron los tipos de interés, mientras que el Banco de Inglaterra los mantuvo estables.

"Con las decisiones de los bancos centrales de la semana pasada en el retrovisor, está claro que nadie se ha sentido cómodo para dar sorpresas", afirmó James Rossiter, responsable de estrategia macroeconómica mundial de TD Securities.

"La continua incertidumbre está reduciendo claramente el apetito por el riesgo de los responsables políticos, aunque esperamos recortes de muchos bancos centrales en sus próximas reuniones".

El índice bursátil de referencia de Corea del Sur perdía un 0,6%, pero se mantenía cerca de un nivel récord. En la semana subía un 1,3%, con lo que la subida total de las dos últimas semanas supera el 7%.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, perdía un 0,1%, pero aún parecía encaminado a una subida semanal del 0,7%, no muy lejos de sus máximos de cuatro años.

El viernes también es el día en que las opciones sobre acciones, las opciones sobre índices y los futuros sobre índices bursátiles vencen el mismo día, lo que aumenta la actividad comercial y la volatilidad potencial del mercado. Tanto los futuros del Nasdaq como los del S&P 500 registraron pocos cambios.

Los valores chinos subían un 0,3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se mantenía plano a la espera de la llamada telefónica que se espera que mantengan más tarde el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.

(Información de Sam Holmes y Kim Coghill; editado en español por Irene Martínez)