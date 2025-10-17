Las bolsas asiáticas caen y el oro alcanza máximo por temores bancarios

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 17 oct (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían, los bonos del Tesoro ampliaban sus ganancias y el oro alcanzaba un nuevo máximo el viernes, mientras las señales de tensión crediticia en los Estados Unidos inquietaban a los inversores e hacían que los mercados clamaran por una mayor relajación de la política de la Reserva Federal. Las bolsas europeas parecían abocadas a una fuerte caída en la apertura, con los futuros del EURO STOXX 50 un 1% a la baja y los futuros del FTSE un 1,1% más bajos. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq perdían un 0,6% a la espera de los resultados de los bancos regionales estadounidenses el viernes.

Zions

se hundía un 13% tras revelar que registraría una pérdida de US$50 millones en el tercer trimestre por dos préstamos de su división de California. Las acciones de Western Alliance se desplomaban un 11% tras iniciar una demanda alegando fraude por parte de Cantor Group V, LLC.

"Aunque los recientes problemas de los dos prestamistas parecen bien contenidos, donde hay humo suele haber fuego y el remedio de la crisis de 2023 ha creado un polvorín para otro estallido bancario", dijo Tony Sycamore, analista de IG, en referencia a una serie de quiebras bancarias ese año que llevaron a la Reserva Federal a tomar medidas extraordinarias para estabilizar el sistema financiero.

Los acontecimientos golpearon con fuerza a los valores bancarios estadounidenses y lastraron al dólar, en beneficio del yen y el franco suizo. Los bonos del Tesoro, refugio seguro, siguieron subiendo, con los rendimientos a dos años bajando 3 puntos básicos el viernes hasta un nuevo mínimo de tres años del 3,3890%, al descontar los inversores al menos dos recortes más de tipos de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal este año. La huida hacia la seguridad hizo que el oro alcanzara un récord de US$4378,69 por onza. El lingote se prepara para una subida semanal del 8,5%, la mayor desde septiembre de 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers avivó la crisis financiera mundial. La plata también alcanzaba un nuevo máximo.

La confianza en la renta variable también se ha visto afectada por el aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El jueves, China acusó a EEUU de avivar el pánico en torno a sus controles sobre las tierras raras, rechazando un llamamiento de la Casa Blanca para reducir las restricciones.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

caía un 1%, llevando la semana a terreno negativo.

El índice japonés Nikkei

perdía un 1,5%, al caer su índice bancario.

Las bolsas de Taiwán

descendían un 1,1%, incluso después de que el fabricante de chips TSMC

obtuviera un beneficio trimestral récord y emitiera un pronóstico optimista sobre el gasto en inteligencia artificial.

Las acciones chinas

retrocedían un 1,5% y el Hang Seng de Hong Kong

se desplomaba un 1,8%.

La preocupación por el crédito y las apuestas de recorte de tipos minaban al dólar estadounidense, que caía un 0,2% el viernes, hasta 98,10 frente a sus principales pares. Se encaminaba a una pérdida semanal del 0,8%. El yen y el franco suizo eran los que más avanzaban, un 0,9% y un 1,2% en la semana.

El gobernador del Banco de Japón dijo que el banco central analizaría diversos datos para decidir si sube o no los tipos de interés este mes.

Los precios del petróleo ampliaban las pérdidas, tras caer un 1% durante la noche, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que él y el presidente ruso, Vladimir Putin, acordaron reunirse pronto en Hungría para discutir el fin de la guerra en Ucrania. El crudo estadounidense retrocedía un 0,4%, a US$57,25 el barril, mientras que el Brent también bajaba un 0,3%, a US$60,87.

(Editado por Edwina Gibbs y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)