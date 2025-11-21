Las bolsas asiáticas cotizan a la baja ante temores de una sobrevaloración de la IA

Las bolsas asiáticas cotizaban en números rojos el viernes por la mañana lastradas por sus acciones tecnológicas, que cayeron tras el desplome de Wall Street el día anterior ante las preocupaciones de una sobrevaloración del sector de la inteligencia artificial (IA).

En la plaza bursátil de Tokio, el índice Nikkei retrocedía hacia las 00H45 GMT un 2,32%, hasta los 48.667,20 puntos, y el índice ampliado Topix bajaba un 0,45%, hasta las 3.284,76 unidades.

La Bolsa de Seúl caía un 3,7% y la de Sídney un 1,4%. Los contratos de futuros también auguraban caídas en Hong Kong y Taipéi antes de la apertura.

La tecnología estaba a la vanguardia de este descenso: en Tokio, el gigante de las inversiones tecnológicas SoftBank Group se desplomó más de un 10% y el fabricante de chips de memoria Kioxia se hundió un 16%.

En Seúl, el coloso de los semiconductores SK Hynix cayó más de un 9%, mientras que Samsung Electronics perdió un 5%.

Las acciones relacionadas con la IA cedieron el día anterior en Wall Street, en un brusco cambio de tendencia, después de haber celebrado inicialmente los resultados publicados el miércoles por la fabricante de chips Nvidia, abanderada del sector de la IA y primera capitalización mundial.

Los resultados de Nvidia "fueron inicialmente bien recibidos", pero "las persistentes preocupaciones en torno a las inversiones en IA acabaron provocando un cambio de tendencia", comentó Takuma Ikemoto, analista de mercado de Tokai Tokyo Intelligence Lab.

Los valores relacionados con la IA se han disparado en los últimos meses a tal punto que los analistas temen que las inversiones masivas en el sector hayan ido demasiado rápido, en comparación con las innovaciones y los rendimientos financieros reales.

