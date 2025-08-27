Las bolsas asiáticas cotizan sin una dirección clara a la espera de Nvidia

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 27 ago (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se tambaleaban el miércoles antes del informe de resultados de Nvidia, líder en inteligencia artificial, que determinará el sentimiento de riesgo a corto plazo, mientras que el dólar estadounidense oscilaba, los inversores seguían nerviosos por los ataques a la autonomía de la Reserva Federal. Los futuros europeos apuntaban a una apertura al alza, pero es probable que los inversores no vean con buenos ojos el drama político en Francia tras el fracaso de la apuesta del primer ministro, François Bayrou, para conseguir el respaldo a su impopular plan de reducción de la deuda.

La última agitación política se produce después de que Francia perdiera a su primer ministro más reciente, Michel Barnier, en una moción de censura sobre el presupuesto a finales de 2024, tras solo tres meses en el cargo.

Mientras tanto, la curva de rendimientos del Tesoro de Estados Unidos se ha empinado desde que el presidente Donald Trump ordenó el lunes el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, una medida sin precedentes que podría dar lugar a una pelea legal después de que un abogado de Cook dijera que iniciará acciones judiciales para evitarlo.

"La Fed ha dicho que respetará cualquier decisión que tome el tribunal sobre Lisa Cook, pero la realidad es que la Fed está en un aprieto", dijo Prashant Newnaha, estratega de tipos para Asia-Pacífico de TD Securities.

"Si el tribunal termina fallando a favor de Trump, esto potencialmente pone al presidente (Jerome) Powell en línea para ser despedido por permitir que un empleado que no es de la Fed tome decisiones en nombre de la Junta de la Fed" en caso de que Cook continúe en el cargo entre el despido de Trump y la decisión del tribunal. El rendimiento de la nota a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés, tocaba su mínimo desde mayo en el 3,654%, pero subía 1,8 puntos básicos hasta el 3,661%. El rendimiento de la nota a 30 años avanzaba 1,4 puntos básicos, hasta el 4,922%.

Trump ha criticado repetidamente a Powell y a los responsables de política monetaria por no recortar los tipos de interés. Los observadores del mercado interpretaron los comentarios de Powell de la semana pasada como una indicación de que los recortes podrían estar en camino.

Eso ha llevado a los inversores a apostar por un recorte el próximo mes, con los operadores valorando en un 84% la posibilidad de que la Fed se mueva en septiembre y esperando más de 100 puntos básicos de flexibilización para junio. El dólar se recuperaba ligeramente en Asia, tras la caída de la sesión anterior.

El euro retrocedía un 0,2%, hasta los US$1,161825, mientras que el yen se debilitaba hasta los US$147,87 por dólar.

"Creo que los inversores están más centrados en la próxima publicación de las nóminas y en lo que eso significa para la subida de tipos de septiembre", dijo Ben Bennett, estratega de inversiones para APAC de Legal and General Investment Management.

"La esperanza es que se produzca un recorte de los tipos sin un fuerte deterioro del mercado laboral. Los resultados de Nvidia de esta noche también serán importantes para la dirección a corto plazo de los mercados".

Los datos mostraron que los operadores de opciones están valorando en unos 260.000 millones de dólares la oscilación del valor de mercado de Nvidia después de que la empresa presente sus resultados, en los que su negocio en China estará en el punto de mira tras un inusual acuerdo de reparto de beneficios con el Gobierno de Trump.

Atrapado en el fuego cruzado de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, el destino del negocio de Nvidia en China depende de dónde aterricen las dos economías más grandes del mundo en las conversaciones arancelarias y las restricciones al comercio de los chips.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

apenas. Las acciones chinas, sin embargo, siguen al alza, con el índice de valores de primer orden

alcanzando máximos de tres años, impulsado por el sector tecnológico.

(Información de Ankur Banerjee; edición de Christopher Cushing y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)