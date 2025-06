Las bolsas asiáticas muestran resistencia y el repunte del petróleo se modera

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 16 jun (Reuters) - Las bolsas asiáticas se mostraban resistentes el lunes y los precios del petróleo subían de nuevo mientras el conflicto entre Israel e Irán no daba señales de enfriarse, añadiendo incertidumbre geopolítica a los problemas económicos del mundo en una semana repleta de reuniones de los bancos centrales. La escalada se producía justo cuando los líderes del Grupo de los Siete (G7) se reunían en Canadá, en una cumbre marcada por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, no había señales de pánico entre los inversores, ya que los mercados de divisas se mantenían en calma y los futuros bursátiles de Wall Street se fortalecían tras una caída temprana. El petróleo sumaba un 1% a la subida del 13% de la semana pasada, en un pulso inflacionista que, de mantenerse, debería hacer aún menos probable que la Reserva Federal recorte los tipos de interés cuando se reúna el miércoles. Los futuros no implican prácticamente ninguna posibilidad de reducción de la banda de tipos del 4,25% al 4,5% y tampoco hay muchas perspectivas de que se produzca en julio. Los mercados serán especialmente sensibles a cualquier cambio en la trayectoria de los tipos de la Reserva Federal. "El Comité (Federal de Mercado Abierto de la Fed) publicará un nuevo conjunto de previsiones económicas, y esperamos que los 'puntos' de las previsiones de tipos de interés, que la última vez mostraban una expectativa media de dos recortes este año, busquen en cambio un solo recorte este año", dijo Michael Feroli, jefe de economía estadounidense de JP Morgan. Los mercados siguen apostando por dos recortes antes de diciembre y consideran más probable una primera medida en septiembre. Los datos sobre las ventas minoristas en Estados Unidos del martes también serán un obstáculo, ya que un retroceso en el sector automovilístico podría arrastrar a la baja los datos principales, aunque las ventas subyacentes suban. El jueves es festivo en EEUU, por lo que el miércoles se publicarán las cifras semanales de solicitudes de subsidio de desempleo. Por el momento, los inversores están a la espera de acontecimientos y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 0,3%. El Nikkei japonés ganaba un 1,2% y las acciones surcoreanas agregaban un 1,3%. El índice referencial del mercado chino subía un 0,1%, tras conocerse que las ventas minoristas aumentaron un 6,4% en mayo, superando ampliamente las previsiones, mientras que la producción industrial se ajustó a las expectativas. Los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,2% y los del Nasdaq ganaban un 0,3%, recuperándose de una caída inicial. Para leer las noticias de Reuters de mercados y finanzas, haga clic en: https://www.reuters.com/finance/markets Para conocer la situación de los mercados bursátiles asiáticos, haga clic en: (Información de Wayne Cole; edición de Christopher Cushing y Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)