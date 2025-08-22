Las bolsas asiáticas oscilan y el dólar sube a la espera del discurso de Powell

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 22 ago (Reuters) -

Las bolsas de Asia se aferraban en su mayoría a rangos seguros el viernes, mientras los operadores esperaban un discurso crucial del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole este fin de semana, que podría arrojar luz sobre la dirección de la política monetaria.

Los mercados financieros están a la espera de que Powell ofrezca pistas sobre la probabilidad de un recorte de tipos en septiembre ante las recientes señales de debilidad del mercado laboral.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

perdía las ganancias iniciales y bajaba un 0,1%, lo que reduce su avance al 1,3% en lo que va de mes.

"Lo más importante para los inversores es qué dirán los bancos centrales sobre los aranceles estadounidenses y su impacto en el crecimiento económico y la inflación y cuál de estos dos factores tendrá una mayor influencia en la política de tipos de interés, en un momento en que los bancos centrales luchan contra el riesgo de estanflación", dijo Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversión de OCBC, en Singapur. Desafiando el estado de ánimo somnoliento, el índice CSI 300 de China subía un 1,8%, camino de su tercer día consecutivo de ganancias. Las acciones tecnológicas lideraban el avance, después de que DeepSeek publicara una actualización de su modelo insignia de inteligencia artificial V3 y Reuters informara de que Nvidia había pedido a Foxconn que suspendiera el trabajo sobre el chip de inteligencia artificial H20, lo que prestó apoyo a las acciones de las competidoras chinas. El índice tecnológico chino STAR 50 se revalorizaba casi un 8%. El Nikkei 225 oscilaba entre las ganancias y las pérdidas y retrocedía un 0,1%.

Los datos de Japón mostraron que los precios de consumo subyacentes se desaceleraron por segundo mes consecutivo en julio, pero se mantuvieron por encima del objetivo del 2% del banco central, lo que refuerza las expectativas de una subida de tipos en los próximos meses.

Sin embargo, esto no ayudaba al yen, que se preparaba para una caída del 1% en la semana. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, también hablará en Jackson Hole este fin de semana.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; edición en español de Jorge Ollero Castela)