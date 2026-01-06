Las bolsas asiáticas prolongan su escalada récord, mientras el petróleo y el dólar ceden

Por Kevin Buckland

TOKIO, 6 ene (Reuters) -

Las bolsas asiáticas prolongaban su escalada récord el martes, tomando el testigo de Wall Street, donde las ganancias de las petroleras y las financieras ayudaron al Promedio Industrial Dow Jones a alcanzar un máximo histórico.

Las estadounidenses recibieron un impulso tras la incursión militar estadounidense del fin de semana que supuso la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El tras subir US$1 por barril en la víspera, mientras los operadores evaluaban el posible impacto en los flujos de crudo procedentes de Venezuela, que alberga las mayores reservas de petróleo del mundo.

En general, sin embargo, los acontecimientos tuvieron un efecto limitado en el apetito de riesgo, ya que la renta variable se movía más por y las divisas se centraban en los datos macroeconómicos.

El dólar estuvo a la defensiva a la espera de las cifras mensuales de empleo del viernes. En la sesión anterior alcanzó un máximo de cuatro semanas, pero al cierre cedió todas sus ganancias, después de que un indicador de la actividad manufacturera cayera a mínimos de 14 meses.

Los metales preciosos se mantenían cerca de sus máximos históricos, mientras que el cobre marcó un récord.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico avanzaba un 1,1%, hasta su nivel más alto de la historia, impulsado principalmente por los avances de las acciones japonesas, con el índice Topix sumando un 1,6%, hasta un máximo histórico. El Taiex de Taiwán ganaba un 1% y el KOSPI de Corea del Sur crecía un 0,7%, alcanzando ambos máximos históricos. El Hang Seng de Hong Kong sumaba un 1,8% y los valores de primer orden de China continental saltaban un 1,2%. Los futuros del STOXX 50 europeo apuntaban un 0,2% al alza, después de que el STOXX 600 cerrara el lunes en máximos históricos. Los futuros del S&P 500 estadounidense ganaban un 0,1% tras la subida del 0,6% del índice al contado en la víspera. Chevron subía más de un 5%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pondría a Venezuela bajo control estadounidense temporal y que podría ordenar otro ataque si el país sudamericano no coopera con los esfuerzos de Estados Unidos para abrir su industria petrolera y detener el narcotráfico. También amenazó con acciones militares en Colombia y México.

Trump planea reunirse con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses esta semana para discutir el impulso a la producción petrolera venezolana, informó Reuters, citando a una persona familiarizada con el asunto.

La "economía relativamente pequeña de Venezuela (...) parece haber convencido a los inversores de que es poco probable que la economía mundial y los mercados financieros se vean directamente afectados", mientras que el aumento de la producción de petróleo del país "requerirá años para llegar a buen término", escribió Yusuke Matsuo, economista de mercado de Mizuho Securities, en una nota a clientes.

"Dicho esto, parece probable que las preocupaciones geopolíticas persistan en 2026 y, aunque los activos de riesgo siguen teniendo un rendimiento sólido, creemos que el oro —considerado un activo refugio— también lo hará bien". Los futuros del crudo Brent perdían 17 centavos, a US$61,59 el barril, en la última sesión, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cedía 21 centavos, a US$58,11. El oro avanzaba un 0,4% a US$4.466 la onza, tras una subida del 2,7% el lunes. Se sitúa a menos de US$100 de su máximo histórico, alcanzado el mes pasado, de US$4.548,92. La plata y el platino ganaban un 2,6% cada uno. Los precios del cobre alcanzaban máximos históricos en Londres y Shanghái, al intensificarse la preocupación por la oferta tras una huelga en una mina chilena. El cobre estadounidense Comex alcanzó el lunes un máximo histórico.

El dólar bajaba un 0,1%, a US$1,1733 por euro, y perdía un 0,1%, a US$1,3558 por libra. El dólar se mantenía estable en 156,47 yenes.

El índice dólar, que mide la divisa frente a una cesta de estos tres rivales y otros tres pares importantes, bajaba un 0,2%, a 98,238 puntos. El lunes alcanzó los 98,861 puntos, por primera vez desde el 10 de diciembre.

El informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, que se publicará el viernes, será clave para determinar las perspectivas de la política monetaria.

El lunes, en una entrevista en la CNBC, el presidente de la FED de Mineápolis, Neel Kashkari, advirtió del riesgo de que la tasa de desempleo repunte.

Los operadores esperan actualmente dos recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal este año, según cálculos de LSEG basados en el mercado de futuros monetarios.

(Información de Kevin Buckland; edición de Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)