Las bolsas asiáticas repuntan con fuerza y el petróleo sube, atentos a Oriente Medio

Las bolsas de Seúl y Tokio repuntaron con fuerza este jueves tras las caídas pronunciadas de los días anteriores por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el petróleo siguió subiendo todavía pendiente del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi trepó un 11,44 % hasta los 5.676 puntos, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% en un mercado presa del pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

El indicador japonés Nikkei también avanzó, un 4,16% hasta las 56.505 unidades, tras ceder un 3,61% la víspera.

El parqué de Sídney ascendió además un 0,32% a la apertura.

Los mercados asiáticos se tranquilizaron tras la subida de Wall Street en Nueva York el miércoles, que dejó de lado los temores inflacionistas relacionados con el conflicto en Oriente Medio y acogió con satisfacción los datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

"Por el momento, la esperanza de una distensión debería favorecer un repunte. A más largo plazo, habrá que seguir de cerca la situación y los precios del petróleo (...). Sigue siendo necesario actuar con cautela, ya que la situación podría agravarse", comentaron en una nota analistas de Tokai Tokyo Intelligence.

Precisamente, y como señal de la persistente preocupación por el bloqueo del estrecho de Ormuz, el precio del crudo subió alrededor de 2% al inicio de la jornada bursátil en Asia este jueves.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) norteamericano seguía subiendo un 1,5%, hasta los 75,77 dólares.

Las operaciones con el Brent del mar del Norte, referencia del mercado, aún no se habían reanudado.

El tráfico marítimo sigue paralizado en Ormuz, un cuello de botella por el que transita alrededor del 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Teherán revindica tener el "control total" del estrecho, lo que aumenta las preocupaciones sobre el suministro.