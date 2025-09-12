Las bolsas asiáticas se animan ante las esperanzas de relajación de la Fed

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 12 sep (Reuters) - Los mercados bursátiles asiáticos siguieron a Wall Street al alza el viernes, en un momento en que las expectativas de rápidos recortes de los tipos de interés en Estados Unidos prometían reducir los costes de los préstamos a escala mundial, lo que supondría un alivio para los estresados mercados de renta fija y un lastre para el dólar.

La alegría se extendió a las bolsas europeas: los futuros del Euro Stoxx 50, los futuros del FTSE y los futuros del DAX subían un 0,2%. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq se mantenían planos, tras haber alcanzado nuevos máximos.

Los índices de Japón, Corea del Sur y Taiwán se situaban en máximos históricos o cerca de ellos, mientras que las acciones chinas alcanzaban un máximo de 3 años y medio, alentadas por las extravagantes expectativas de crecimiento de los beneficios relacionadas con la inteligencia artificial.

El informe de precios al consumo de Estados Unidos era el último gran obstáculo para que la Reserva Federal recortara los tipos de interés la próxima semana, y resultó poco amenazador, aunque un poco firme.

De hecho, los componentes del índice de precios al consumidor (IPC) que alimentan la medida preferida de la Reserva Federal, el deflactor de consumo básico (PCE, por sus siglas en inglés), se mostraron moderados, lo que llevó a los analistas de Citi a pronosticar una lectura estable del 2,9% para agosto.

"Es una lectura alentadora para los responsables de la Reserva Federal que se preparan para una serie de recortes de tipos", dijo Veronica Clark, economista de Citi.

"Seguimos esperando 125 pb de recortes de tipos en las próximas cinco reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), con un riesgo creciente de que la Fed siga recortando los tipos por debajo del 3%".

Los mercados siguen insinuando una probabilidad del 100% de un recorte de un cuarto de punto hasta el 4,00%-4,25% la próxima semana, y aumentaron la probabilidad de dos nuevas relajaciones este año hasta alrededor del 90%.

El mercado del Tesoro ya se ha relajado, con los rendimientos a 10 años bajando 20 puntos básicos en las dos últimas semanas, lo que supone un recorte de tipos, dado que los tipos hipotecarios están vinculados a los rendimientos en Estados Unidos. Esta caída ha contribuido a calmar la inquietud en otros grandes mercados de renta fija, especialmente en Europa, presionados por la incertidumbre política y el aumento de la carga fiscal.

En Asia, el Nikkei japonés subía un 1,0% y alcanzaba otro máximo histórico, con lo que las ganancias de esta semana ascienden al 4,1%. Corea del Sur sumaba un 1,3%, elevando su subida semanal a casi el 6%.

Las acciones chinas se mantenían estables, tras alcanzar su máximo desde principios de 2022, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 1,2%.

(Información de Wayne Cole; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)