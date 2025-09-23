Las bolsas asiáticas se apuntan a la fiebre de la IA y el oro toca un nuevo récord

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 23 sep (Reuters) -

El martes, la mayoría de los mercados bursátiles asiáticos las fuertes subidas recientes, en un momento en que el optimismo en torno a todo lo relacionado con la inteligencia artificial (IA) atraía dinero al sector tecnológico, mientras que las apuestas sobre nuevos recortes de los tipos de interés en Estados Unidos permitían al oro alcanzar nuevos niveles récord. Wall Street logró otro récord cuando Nvidia anunció que invertiría hasta US$ 100.000 millones en OpenAI y que los primeros equipos para centros de datos se entregarían en la segunda mitad de 2026.

"Con la tecnología y la inteligencia artificial estadounidenses en plena efervescencia, tendríamos que ver algo inesperado para desbaratar los flujos alcistas que impulsan a Oracle, Apple, Nvidia, Tesla y algunas de las empresas de hardware estadounidenses", afirma Chris Weston, jefe de análisis del bróker Pepperstone.

La subida aparentemente inexorable de la tecnología atraía dinero de los fondos de tendencia y de los operadores de opciones, volviéndose casi una profecía autocumplida. Weston también señaló que los inversores estaban cubriendo su exposición a la renta variable comprando oro, otro activo con un fuerte impulso en estos momentos. El metal alcanzaba un nuevo récord de US$ 3759,02 la onza, con una subida de casi el 9% en lo que va de mes.

La fiebre por la tecnología ha favorecido a los sectores de chips en muchos mercados asiáticos, con las acciones surcoreanas

subiendo un 0,5%, tras haber repuntado más de un 9% este mes. El Nikkei japonés estaba cerrado por vacaciones, pero ha subido un 6,5% en lo que va de septiembre, mientras que Taiwán ha subido casi un 7%. Los valores chinos caían un 0,8%, al agotarse en los últimos días su racha alcista impulsada por la liquidez. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, se mantenía plano en la jornada, aunque sigue subiendo un 5,5% en el mes. Los mercados europeos de renta variable han tendido a quedarse rezagados en la fiebre tecnológica y los futuros del EUROSTOXX 50 subían un 0,1% el martes. Los futuros del FTSE también sumaban un 0,1%, mientras que los del DAX avanzaban un 0,2%.

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq registraban pocos cambios, tras haber alcanzado nuevos máximos durante la noche.

APUESTAS SOBRE LA FED

Las bolsas de todo el mundo se han visto apuntaladas por las expectativas de una serie de recortes adicionales de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal tras la flexibilización de la semana pasada.

Los futuros apuntan a una probabilidad de alrededor del 90% de que se produzca un nuevo recorte de un cuarto de punto en octubre, y a una probabilidad del 75% de que también se produzca una flexibilización en diciembre.

Los mercados mantienen una confianza inquebrantable en la perspectiva de relajación monetaria a pesar de los mensajes contradictorios de la propia Reserva Federal.

El lunes, el nuevo gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, elegido personalmente por el presidente Donald Trump, abogó por una fuerte bajada de los tipos, pero tres de sus colegas afirmaron que el banco central debía mantener la cautela ante la inflación.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tendrá su oportunidad de opinar al respecto el martes, cuando hable sobre las perspectivas económicas y responda a preguntas sobre política monetaria.

(Información de Wayne Cole; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)