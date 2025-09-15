Las bolsas asiáticas se muestran cautelosas con la atención en la Fed

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 15 sep (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se estabilizaron el lunes cerca de máximos de cuatro años antes de una semana repleta de acción en la que parece seguro que la Reserva Federal de Estados Unidos reanudará su ciclo de relajación, y quizás deje la puerta abierta a una serie de recortes.

También se espera que el Banco de Canadá recorte los tipos en un cuarto de punto esta semana, mientras que el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra también se reúnen y se espera que ambos mantengan los tipos estables. Las bolsas europeas se encaminaban a una apertura ligeramente más firme, con los futuros del Euro Stoxx 50 un 0,3% al alza. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subían un 0,1%. Los mercados prevén una relajación de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, lo que situaría el tipo de interés de los fondos entre el 4,0 y el 4,25%, y los futuros implican solo un 4% de probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos.

Igual de importantes serán las proyecciones de los miembros de la Fed sobre los tipos de interés y la orientación del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre el alcance y el ritmo de cualquier nueva flexibilización.

Los futuros ya tienen 125 puntos básicos de recortes descontados para finales de 2026, por lo que cualquier cosa que no sea de corte acomodaticio decepcionará a los inversores.

“La pregunta clave para la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) es si el Comité señalará que probablemente este sea el primero de una serie de recortes consecutivos”, dijo David Mericle, economista de EEUU en Goldman Sachs.

“Esperamos que la declaración reconozca el ablandamiento del mercado laboral, pero no esperamos un cambio en la o un guiño a un recorte en octubre”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó sus ataques contra el banco central el domingo, diciendo que Powell era incompetente y que perjudicaba al mercado inmobiliario.

La jornada del lunes en Asia estuvo marcada por el festivo en Japón, y el euro apenas reaccionó a la rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de Fitch.

La moneda única se mantenía estable en US$1,1732, a poca distancia de su reciente máximo de US$1,1780. El dólar retrocedía un 0,15% frente al yen, a 147,44, pero dentro del rango de 146,22 a 149,13 del mes pasado.

El euro se ha visto respaldado por unas perspectivas estables para los tipos de interés de la UE, y el Banco Central Europeo señaló la semana pasada que se encontraba en un "buen momento" en materia de política monetaria.

Esta semana hablarán varios responsables del BCE, entre ellos la presidenta Christine Lagarde.

(Información de Wayne Cole y Stella Qiu; edición de Muralikumar Anantharaman y Jamie Freed; editado en español por Irene Martínez)