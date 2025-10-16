Las bolsas asiáticas se suman al repunte de Wall Street

Por Kevin Buckland

TOKIO, 16 oct (Reuters) -

Las bolsas subían en la mayor parte de Asia el jueves, con el sector de los chips al alza tras el fuerte repunte de sus homólogos estadounidenses en la sesión del miércoles y el buen comienzo de la temporada de resultados de Wall Street también mejorando el ambiente. Al mismo tiempo, las fricciones comerciales crecientes entre Pekín y Washington aumentaban el atractivo de los activos refugio, como el oro, que volvía a alcanzar un máximo histórico, y debilitaban al dólar.

El petróleo avanzaba desde mínimos de cinco meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el primer ministro indio, Narendra Modi, había prometido que su país dejaría de comprar petróleo a Rusia, que le suministra alrededor de un tercio de sus importaciones. El índice japonés Nikkei avanzaba un 1,2%, impulsado por las acciones relacionadas con los chips y la inteligencia artificial. El impulso aumentó después de que el fabricante de chips taiwanés TSMC presentara unos, al tiempo que se beneficiaba de los acontecimientos políticos que volvieron a encarrilar la candidatura de Sanae Takaichi para convertirse en primera ministra de Japón.

La cotización de las acciones taiwanesas

ya estaba cerrada en el momento del anuncio de TSMC, que terminó la jornada con una subida del 1,4% y alcanzó un récord. En Corea del Sur, el KOSPI subía un 2,2%, alcanzando su propio máximo histórico, después de que el principal asesor de política presidencial del país se mostrara "optimista" sobre las conversaciones en curso para ultimar un acuerdo comercial con EEUU. El índice de referencia de la renta variable australiana subía un 0,9% y también alcanzaba un máximo histórico, en un momento en que los datos de empleo aumentaron las probabilidades de que el banco central flexibilice su política monetaria. Sin embargo, el Hang Seng de Hong Kong caía un 0,7% y los valores de primer orden de China continental se mantenían planos en una sesión volátil, en la que los inversores reflexionaron sobre el rumbo de los lazos comerciales con EEUU.

La mayoría de las bolsas europeas cotizaban con ligeras alzas en la apertura.

Los futuros de las acciones estadounidenses

se mantenían planos en general, tras una subida del 0,4% del S&P 500

y del 0,6% del Nasdaq, un índice de gran peso tecnológico, durante la noche.

El índice de semiconductores SOX de Filadelfia avanzaba un 3%.

"Sigo creyendo que el camino de menor resistencia a largo plazo sigue apuntando firmemente al alza" para la renta variable, dijo Michael Brown, estratega de investigación de Pepperstone.

"Aunque las condiciones han sido agitadas, creo firmemente que esta es otra de esas ocasiones en las que la acción intradía de los precios representa en gran medida ruido".

(Información de Kevin Buckland; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)