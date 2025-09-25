Las bolsas asiáticas se toman un respiro y el yen lucha contra los cruces

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 25 sep (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se tomaban un respiro el jueves tras su reciente subida, en un momento en que los inversores buscaban nuevos catalizadores y el yen se veía sometido a una fuerte presión vendedora, especialmente frente al euro y el franco suizo.

Los precios del petróleo caían, tras

subir más de un 2% durante la noche

y alcanzar máximos de siete semanas, mientras la sorprendente caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos agravaba las preocupaciones sobre la oferta en un contexto de problemas de exportación en Irak, Venezuela y Rusia. Las bolsas europeas se disponen a abrir con moderación: los futuros del EUROSTOXX 50 bajaban un 0,1%, mientras que los del S&P 500 y del Nasdaq se mantenían estables a la espera de la reunión de la Reserva Federal, cuyas declaraciones se seguirán de cerca por sus opiniones sobre los tipos de interés. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly dijo que probablemente serán necesarios nuevos recortes de los tipos, pero que el calendario sigue sin estar claro. A principios de la semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell se había mostrado cauto en cuanto a nuevos recortes de tipos, después de que el banco central aplicara la primera relajación de este año la semana pasada.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

descendía un 0,1%, tras haber subido más de un 5% intermensual y un 9% intertrimestral. El índice japonés Nikkei

avanzaba un 0,2%, tras subir un 7% en términos mensuales y un 13% en términos trimestrales.

"Hay que decir que faltaron nuevos catalizadores en todos los ámbitos, con pocas noticias impactantes o flujos de datos que movieran especialmente la aguja", dijo Michael Brown, estratega de investigación de Pepperstone.

"La renta variable sigue teniendo mucho sentido (...). El enfoque de la Reserva Federal de 'ir un paso por delante' inclina los riesgos de las perspectivas al alza, y marca una restauración de la dinámica de 'la red de seguridad de la Fed' con la que los agentes del mercado se han familiarizado tanto a lo largo de los años."

Las bolsas chinas obtuvieron mejores resultados: las acciones de las empresas consolidadas subían un 0,7% y el Hang Seng de Hong Kong avanzaba un 0,2%. Las tecnológicas chinas escalaban por octava semana consecutiva, la mayor racha de ganancias registrada, gracias al optimismo en torno a la inteligencia artificial.

En la sesión anterior, Wall Street cerró a la baja por segunda sesión consecutiva, después de que los inversores recogieran beneficios de unas acciones en máximos históricos.

Los futuros siguen implicando un 92% de probabilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos en octubre, pero la relajación total prevista se ha reducido a 100 puntos básicos, frente a los 125 puntos básicos de hace unas semanas.

A continuación, la atención se centrará en los datos económicos de EE.UU., incluido el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el informe de gastos de consumo personal del viernes y la estimación final del PBI del segundo trimestre del jueves, mientras se cierne la perspectiva de un

cierre de la Administración.

(Edición de Sam Holmes y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)