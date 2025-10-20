Las bolsas asiáticas suben gracias a la subida del Nikkei y a la mejora del PBI chino

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 20 oct (Reuters) -

La subida del Nikkei llevó a los mercados asiáticos al alza el lunes, mientras Japón parece estar a punto de nombrar a un nuevo primer ministro, en un momento en que se espera que el dato de inflación de Estados Unidos de esta semana no sea más que un escollo menor en el camino hacia nuevas bajadas de tipos.

Los datos mostraron que la economía china creció un 1,1% en el tercer trimestre, superando las previsiones, mientras que la producción industrial también superó con un aumento del 6,5%, lo que podría reforzar la determinación de Pekín de librar una larga guerra comercial con EEUU.

En términos anuales, su crecimiento del 4,8% sigue marcando el ritmo más lento en un año. La caída continuada de los precios de la vivienda en China también demostró que el sector inmobiliario sigue siendo un gran lastre para la economía, la riqueza de los hogares y el gasto, y las ventas minoristas subieron un modesto 3,0% anual.

Los inversores esperan más estímulos cuando los responsables se reúnan esta semana para debatir el último Plan Quinquenal, aunque los mercados se han acostumbrado a sufrir decepciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas que podría rebajar los aranceles a China siempre que Pekín también hiciera "cosas" por EEUU, como reanudar las compras de soja.

Se espera que las cifras que se publicarán el viernes muestren que la inflación subyacente de Estados Unidos se mantuvo en el 3,1% en septiembre, pero no deberían preocupar a los mercados dado que la Reserva Federal no se ha opuesto a las expectativas de recortes.

"El presidente de la Fed, Powell, ha destacado la importancia de las señales de debilitamiento del mercado laboral en las consideraciones de política de la Fed", dijo Michael Feroli, jefe de economía estadounidense de JPMorgan. "Eso confirmó las expectativas generalizadas de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) volverá a recortar los tipos en su próxima reunión en poco más de dos semanas".

Los futuros prevén una relajación de un cuarto de punto este mes y otra en diciembre, con lo que los tipos alcanzarían el 3% a mediados del próximo año.

El Nikkei japonés lideró las subidas en Asia, con una subida del 2,8%, animado por las noticias de que el Partido Liberal Democrático ha acordado formar un Gobierno de coalición, preparando el terreno para la primera mujer primera ministra del país.

Los analistas dan por hecho que Sanae Takaichi sería partidaria de los estímulos y contraria a nuevas subidas de los tipos de interés, lo que sería negativo para el yen y los bonos, pero positivo para la renta variable.

Las bolsas de Corea del Sur

sumaban un 1,0%, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

avanzaba un 1,3%. Las acciones chinas

ganaban un 0,8%, tras haber perdido terreno la semana pasada. Los futuros del EUROSTOXX 50 sumaban un 0,7%, mientras que los del DAX avanzaban un 0,7% y los del FTSE un 0,3%. En Wall Street, tanto los futuros del S&P 500 como los del Nasdaq subían un 0,3%, dependiendo en gran medida de cómo evolucionen los resultados empresariales esta semana.

(Información de Wayne Cole; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)